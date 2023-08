Ilsi muove e mette al sicuro il centrocampo, con. Il classe 2002 va ad aggiungersi ad una, che non ha ancora visto nessuna uscita in questo mercato (se non Ndombelé per la fine del prestito) a fronte dell'innesto di. Considerata anche la permanenza di, ora i partenopei preparano la strategia in uscita, doveCon l'arrivo di Veiga, indirizzato ormai verso Napoli, il centrocampo di Garcia sale aLa mediana dei Campioni d'Italia vede infatti la presenza di Stanislav, Franck Zamboe Piotr(che va verso il rinnovo), oltre a Eljif, Jens, Gianluca(anche lui possibile partente), Karime Diego. A questi si aggiungerà, considerando anche che Garcia nei gironi scorsi ha svelato che nelle sue idee anche Giacomoha le capacità per ricoprire il ruolo da mezzala. Insomma, le alternative non mancano.E così, il reparto di centrocampo dovrà essere sfoltito per non dare al tecnico francese troppi grattacapi e soprattutto per. A tal proposito, chi sembra essere fuori dal progetto è sicuramente Diego Demme, impiegato col contagocce da Spalletti nella scorsa stagione. Per lui solo 7 presenze e diversi problemi fisici che lo hanno limitato e non gli hanno permesso di giocarsi le sue carte. Per il tedesco si apre quindi la possibilità di un addio, dopo tre anni dal suo arrivo dal. Difficilmente rinnoverà, visto il ruolo marginale all'interno della rosa ed ilcostringe De Laurentiis a guardarsi attorno per evitare di perderlo a zero l'anno prossimo.La squadra in pole position per portarselo a casa è l', che già nelle scorse settimane aveva. Il club tedesco non è però il solo a pensare a Demme, perché si registra anche. Il Grifone può essere una via d'uscita importante per il centrocampista, sebbene ora l'arrivo divada ad occupare un altro slot nel centrocampo di Gilardino. In ogni caso il Napoli punta a ricavare. Può scaldarsi anche la sua situazione negli ultimi giorni di mercato.