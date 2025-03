Napoli-Venezia, le pagelle di CM: Lukaku delude, Radu Superman, che bravo Nicolussi Caviglia

AFP via Getty Images

Venezia-Napoli 0-0

VENEZIA

: si prende la scena nel primo tempo con tre salvataggi provvidenziali su Raspadori, McTominay e Lukaku. Anche nella ripresa è insuperabile. E' lui il man of the match della gara: è il migliore della retroguardia del Venezia. Sempre preciso negli interventi e provvidenziale in chiusura su Politano: non sfigura affatto di fronte all’attacco del Napoli e si porta a casa la sufficienza: ha l’arduo compito di tenere a bada Lukaku e non sempre ci riesce, anche se sbaglia poco. Bene in uscita palla al piede

: gioca contro il suo passato e prova a mettere da parte le emozioni, rendendosi pericoloso alla mezz’ora del primo tempo. Nel finale è l’ultimo a mollare: si rende pericoloso nel primo tempo. Nella ripresa è bravo a chiudere su McTominay, anche se accusa un po’ la velocità di Spinazzola (dall’86’: si fa valere in mezzo al campo con chiusure difensive provvidenziali. A centrocampo è la certezza di Di Francesco: recupera diversi palloni, è il motorino del centrocampo del Venezia e fa valere il suo strapotere fisico (dal 70’: entra bene provando a suonare la carica per i suoi)

è sempre pericoloso con i suoi traversoni dalla sinistra. Da evidenziare una grande imbucata per Kike Perez nel primo tempo (dall’86’rischia il giallo dopo 4’ per un’entrata dura su Rrahmani, poi sbaglia un goal già fatto calciando debolmente da posizione ravvicinata (dal 70’: manca l’appuntamento con il goal per questione di millimetri): una mezz’ora di nulla al Penzo, poi si fa male ed è costretto al cambio (dal 37’: Di Francesco gli chiede di mettere in difficoltà il Napoli, ma lui non dà mai l’impressione di essere nel vivo del gioco)

NAPOLI

: il suo Venezia tiene testa a un Napoli in lotta per lo scudetto e trova un pari che rilancia le ambizioni salvezza dei lagunari. Dopo l'Atalanta, fermata un'altra big.reattivo su un tiro ravvicinato di Fila, bravo a chiudere su Kike Perez. Nel finale nega il gol-vittoria a Nicolussi Caviglia.gioca più alto del previsto, ma combina poco. Nel primo tempo si fa apprezzare solo per un assist per Raspadori: qualche sbavatura, ma merita la sufficienza ampia per il salvataggio sulla linea su tiro di Fila. Esce infortunato (76' Juan Jesus: sv)

: trema quando Zerbin lo salta con un tunnel, nel complesso gioca la solita partita ordinatail Napoli gioca poco dalla sua parte, quando ha il pallone tra i piedi non sempre fa la cosa giusta. Cresce con il passare dei minuti (76'si fa notare solo per un'entrata in ritardo che gli costa l'ammonizione): cerca spesso la giocata forzata, sbaglia troppi passaggi elementari (76'5,5: perde un pallone sanguinoso in uscita che regala una chance a Zerbin): trotterella per il campo, a caccia nella posizione migliore. Funziona in fase di rottura, meno in fase di costruzione

: si allarga a sinistra, per prendersi spazio ma è pericoloso soprattutto sui calci piazzati, con due colpi di testa respinti da Radu: ha gamba e sta bene, telecomanda un pallone sulla testa di Lukaku, impegna Radu con un tiro-cross. Forse i compagni potrebbero cercarlo di più.: pronti via prende subito il palo, si ripete poco dopo con un destro forte sul quale Radu si esalta. E' più pimpante di Lukaku (76': un assist per Simeone, poco altro): tante sportellate, tanti duelli vinti, ma anche tanti palloni persi. Radu gli nega il gol, ma da uno come lui tutti si aspettano di più (87'sv: la palla di Okafor è forte, ma poteva fare di più)

Politano a tutta fascia non convince, i cambi forse arrivano troppo tardi.