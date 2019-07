L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla trattativa tra Napoli e Torino per Simone Verdi: "22 milioni al Napoli più altri due di bonus senza nessuna clausola di eventuale vendita. Il presidente granata, ieri in Lega, non ha fatto nomi e cognomi ma si è limitato a dire. «Abbiamo tempo sino a fine agosto ma prima facciamo e meglio è». Una frase diversa dal solito, d’apertura completa a Verdi. E conoscendo il suo modo di fare tutti gli indizi portano a Verdi. Ma c’è di più: il suo procuratore Donato Orgnoni è atteso a Torino nelle prossime ore per definire i dettagli dell’intera operazione. Il manager ha già il biglietto aereo per Torino-Caselle. Del resto il “napoletano” vuole andare al Toro: su di lui i granata stanno lavorando da tantissimo tempo e adesso che hanno perso Iago hanno affrettato l’operazione"