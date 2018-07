Simone Verdi, neo acquisto del Napoli, è sceso in campo quest'oggi nell'amichevole che gli azzurri hanno disputato e vinto contro il Rozzano per 4-0. L'esterno ex Bologna, peraltro a segno su rigore, ha indossato la maglia numero 9: è il primo dal 2015/2016, l'ultimo anno di Gonzalo Higuain a Napoli. In attesa della numerazione ufficiale, un indizio su colui che potrebbe cancellare l'amaro ricordo dell'argentino.