Simone Verdi ha parlato a Sky Sport dopo il successo del suo Napoli contro la Roma: “Sono contento perché sono riuscito a mostrare le mie qualità e sono contento per aver dato una mano alla squadra. Ho passato un brutto periodo e sono stato sfortunato con gli infortuni che mi hanno condizionato. Ora sto bene e va bene così. Mi sono fatto perdonare perché ho sbagliato un gol assurdo: lì bisogna segnare ed andare sul 2-0. La Roma è una squadra forte e poteva metterci in difficoltà, non possiamo sprecare quelle occasioni. Menomale che nel secondo tempo abbiamo risposto bene e siamo venuti fuori da grande squadra. Sono nato mancino poi crescendo ho sviluppato la capacità di calciare con entrambi i piedi. Ricordo vagamente che da piccolo calciavo solo di sinistro poi alla scuola calcio ho tirato anche con il destro. E' una dote che mi hanno dato i miei genitori e madre natura. Il mio ruolo preferito? L'esterno di centrocampo non è la posizione che preferisco, mi piace giocare a destra nel 4-3-3. In queste squadre bisogna adattarsi, bisogna sacrificarsi e dare una mano in tutti i modi. Poi s egiochi a sinistra, a destra o fai la punta conta poco".