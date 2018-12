Secondo il Corriere dello Sport: "Se Meret è un rilancio annunciato, la vera sorpresa per la partita in programma domani al San Paolo con la Spal potrebbe essere il rientro di Verdi. Da titolare, in stile Ghoulam: senza un minimo di rodaggio, come piace a Carletto. Che da quando ha ricominciato a lavorare con il gruppo ha visto il giocatore crescere gradualmente e negli ultimi giorni addirittura esplodere con il destro e il sinistro. E allora, l’idea di Ancelotti: ripresentare Verdi dal primo minuto con la Spal sulla sinistra, a centrocampo. Un progetto che il tecnico azzurro sta carezzando da qualche giorno e che oggi dovrà essere valutato con attenzione estrema nel corso della rifinitura"