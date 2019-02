Simone Verdi ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria per 2-0 contro lo Zurigo in Europa League: "Non era facile affrontare questa squadra dopo l'andata. Sono contento per il gol e perchè abbiamo passato il turno. Dobbiamo continuare così, adesso vediamo chi ci capiterà agli ottavi. Finale? Sicuramente ci proveremo con tutte le nostre armi, è una competizione importante da onorare fino in fondo. Pensiamo partita dopo partita. Sono contento per il gol che mi mancava da molto e per i 90 minuti che non facevo da tempo".