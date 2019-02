Simone Verdi, esterno del Napoli, ha parlato prima della sfida con lo Zurigo ai microfoni di Sky Sport: "C'è sempre stata la stima di Ancelotti. Nella prima parte di stagione ho avuto troppi infortuni che hanno frenato l'ambientamento nello spogliatoio nuovo. Poi c'è stato il problema alla caviglia che mi ha tenuto fuori per un po', ora invece mi alleno con continuità e spero vada sempre meglio. Questa partita non va presa sottogamba, ci sono altri 90 minuti e dobbiamo giocarli al massimo, il discorso qualificazione non è già chiuso. Dobbiamo sfruttare meglio le palle che ci capitano in avanti visto che non ci stiamo riuscendo nell'ultimo periodo".