Il Napoli sta pensando di puntare con decisione su Jordan Veretout, per dare ad Ancelotti un rinforzo di qualità. E lo stesso francese non sarebbe rimasto insensibile alla corte della società azzurra. Non ha mai nascosto l’ambizione di giocare la Champions League e in Campania questo desiderio potrebbe diventare realtà. Nel mezzo, la Fiorentina che non ha intenzione di lasciar partire il dinamico incontrista a ‘poco prezzo’. Per il 26enne - compiuti il primo marzo scorso e un contratto con la Viola in scadenza nel 2021 - servono non meno di 25 milioni di euro. Ancelotti - scrive La Nazione - lo ha messo tra i primi posti dei desideri per il Napoli che verrà, anche per le sue doti di realizzatore (pure sui calci da fermo), il suo modo di aggredire l’avversario e anche per la reattività che lo contraddistingue.