Il Napoli torna alla carica per Jordan Veretout. Dopo il tentativo, a vuoto, della scorsa stagione, il club campano ci riprova per il centrocampista della Roma: come scrive la Gazzetta dello Sport, Gattuso lo vuole affiancare a Zielinski nei due mediani, con Fabian Ruiz che potrebbe alzarsi sulla linea dei tre trequartisti.