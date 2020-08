Dopo cinque anni in azzurro e otto in Serie A, Allan saluta Napoli e l'Italia: nelle ultime ore è stato definito il suo trasferimento all'Everton ( QUI tutti i dettagli) dove ad aspettarlo ci sarà Carlo Ancelotti che lo conosce bene per averlo già allenato a Napoli.. Il profilo del centrocampista francese piace a Gattuso che chiederà di reinvestire i soldi incassati dalla cessione di Allan proprio sull'ex Fiorentina. Un'offerta ancora da studiare e pianificare dalla dirigenza azzurra, che con l'addio del centrocampista brasiliano può partire all'assalto di Veretout.- Il giocatore ha un contratto fino al 2024 con i giallorossi e il nuovo proprietario Dan Friedkin non vorrebbe privarsi di una pedina fondamentale per il gioco di Fonseca: 43 presenze stagioni nell'ultima stagione, 36 da titolare; ha saltato solo sei partite in tutta la stagione (due per squalifica, tre panchine e non convocato all'ultima giornata con la Juve).. Perché se da una una parte la Roma non vorrebbe far partire Veretout, dall'altra bisogna fare i conti con la necessità di fare cassa: se i giallorossi non dovessero raggiungere la cifra sperata con la cessione dei giocatori in uscita (da Santon a Pastore), potrebbero dover sacrificare il centrocampista francese.- A quel punto la Roma andrebbe a cercare un sostituto, e t. Il primo, classe '96, conosce molto bene il calcio italiano per averci giocato con la maglia della Sampdoria prima di trasferirsi in Premier per 30 milioni due anni fa: occhio alla concorrenza però, perché sul giocatore ci sono anche Fiorentina, Torino e altri club, come ci ha confermato l'agente in una nostra intervista . Castrovilli invece è un giocatore intorno al quale la Fiorentina vuole costruire la squadra del futuro: ha un contratto fino al 2024 e i viola stanno pensando di prolungarlo per un'ulteriore stagione. Piace alla Roma ma anche a Inter e Juve; al momento, però, non è arrivata nessuna offerta., sul quale dopo il cambio d'allenatore si è raffreddato l'interesse della Juve e per i giallorossi è un'eventuale alternativa agli altri due nomi. Tutto però dipende dal futuro di Jordan Veretout, il centrocampista francese che il Napoli vuole per il dopo Allan.