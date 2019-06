Secondo la Gazzetta dello Sport, si potrebbe chiudere presto l'affare Napoli-Veretout: "L’uscita di Diawara regala un assist prezioso al Napoli nella corsa a Veretout. Nella squadra di De Laurentiis si libera una casella a centrocampo. E questo scenario potrebbe accelerare la trattativa per il francese. Tra l’altro, la squadra partenopea è sempre stata la prima opzione nella testa di Jordan. Gli piace l’internazionalità di un tecnico come Ancelotti, gli piace la possibilità di giocare la Champions (una vetrina che potrebbe spalancargli anche le porte della nazionale di Deschamps) e gli piace molto anche la città. Il diesse Pradè incontrerà Napoli, Milan e Roma per chiudere l’operazione Veretout. L’opzione Napoli è la più gradita alla Fiorentina"