Napoli e Verona si sfideranno al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta a partire dalle 15 (gara visibile in esclusiva su Dazn) per la 23esima giornata di Serie A. Queste le scelte ufficiali con Mazzarri che rimanda subito in campo Anguissa di ritorno dalla Coppa d'Africa e conferma il tridente Kvaratskhelia, Simeone, Politano. Barone lancia invce Nsolin da prima punta con il trittico Folorunsho (ex della partita) Suslov e Lazovic alle spalle



LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowsicz, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin.