Napoli-Verona: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Napoli-Verona (domenica 4 febbraio con calcio d'inizio alle ore 15:00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 23esima giornata di campionato in Serie A, la quarta nel girone di ritorno. I campioni d'Italia si presentano a questa sfida in nona posizione con 32 punti. L'Hellas Verona è terzultimo in classifica a quota 18.



LE ULTIME - Mazzarri ritrova Kvara e Simeone dopo il turno di squalifica, ma deve ancora fare a meno degli infortunati Meret e Olivera oltre a Osimhen, in Coppa d'Africa. Dall'altra parte Baroni può contare su tutta la rosa rimasta a disposizione dopo un mercato invernale pieno di cessioni.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.



VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin. All. Baroni.