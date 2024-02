è il match delle 15 della 23esima giornata di Serie A e per entrambe le squadre è già una partita di vitale importanza. Il club azzurro, con una partita da recuperare, è in piena corsa per il 4° posto che però guarda da lontanissimo, dalla 9a posizione e a -4 sull'Atalanta. I veronesi, invece, sono in piena corsa salvezza e hanno la chance di staccare l'Empoli e continuare il trend positivo nato con la vittoria ottenuta proprio contro i toscani.è in netta ripresa, ma una sola vittoria nelle ultime 5 non è un ruolino di marcia accettabile anche considerando l'assenza di Osimhen (in Coppa d'Africa). Tanta curiosità c'è nel capire invece comeridisegnerà la squadra dopo una campagna acquisti invernale che ha stravolto l'organico.