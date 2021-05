Uno dei punti di forza del Napoli è sempre stato il pubblico di casa. Basta pensare che quando il club partenopeo era in Serie C riusciva ad attirare allo stadio 50 mila tifosi. Nell'ultimo anno però i supporters azzurri sono dovuti stare lontani dal vecchio San Paolo e attuale Stadio Maradona.



Finalmente potrebbero rivedersi i tifosi sugli spalti. La Lega tenta il ritorno per la chiusura del campionato, nei weekend del 15-16 maggio e di domenica 23 maggio. Dipenderà dalla decisione del Governo, ma per Napoli-Verona, ultima di campionato che potrebbe valere l'accesso alla Champions degli azzurri, c'è l'auspicio di ricevere una mano in più, quella dei tifosi.