Napoli-Verona, tolto il gol a Ngonge: la decisione della Lega Serie A

FA

Il Napoli vince in rimonta contro l'Hellas Verona nella 23ª giornata di Serie A. Venti minuti ad alta intensità per gli azzurri di Walter Mazzarri, che hanno ribaltato l'iniziale vantaggio scaligero firmato da Diego Coppola al 72' con il pareggio del fresco ex Cyril Ngonge (79') e il gol vittoria di Khvicha Kvaratskhelia (87'). Ma dopo il triplice fischio è arrivata una decisione che ha cambiato il tabellino e interessa i fantallenatori: niente prima gioia con il Napoli per Ngonge, non è gol ma autorete.



NIENTE GOL - La Lega Serie A ha ufficializzato la decisione dopo il fischio finale della partita del Maradona. Il gol di Ngonge al 79' è stato cancellato, sarebbe stato il primo con la nuova maglia del Napoli: la conclusione dell'attaccante è stata deviata da Pawel Dawidowicz, difensore del Verona, prima di finire in rete alle spalle del portiere Montipò. Il tocco è stato ritenuto influente per il gol: pertanto niente gol per l'attaccante di casa, ma è stata assegnata autorete al giocatore ospite.



NIENTE ASSIST - Cambiano bonus e malus per Ngonge e Dawidowicz, ma non solo: niente +1 per Jesper Lindstrom, esterno offensivo del Napoli che aveva fornito l'assist al compagno di squadra, cancellato anche il suo passaggio vincente.