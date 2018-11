"Non si può eternamente evadere da se stessi, fingere che sia semplicemente una partita di calcio, nascondersi dietro una scusa qualsiasi, la più verosimile o anche quella apparentemente più plausibile: domani no, è il 6 novembre, c’è Napoli-Psg, c’è Cavani e c’è la magia d’un calcio da assaporare per intero, c’è quel boato che deve far ballare ben dentro a una favola. Napoli si riappropria della sua normalità, ne convoca cinquantatremila al San Paolo, lascia che strillino come forsennati o che soffino al pallone: come una Bombonera, un Maracanà, come un teatro dei sogni": questo quello che si legge sul CorSport in vista del match di domani di Champions.