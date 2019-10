Dopo il successo contro il Verona, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro il Salisburgo in programma mercoledì in Austria per la terza giornata di Champions League (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Lavoro di scarico per chi ha giocato dall'inizio ieri. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in attivazione a secco, serie di torelli e poi partitina a campo ridotto. Differenziato per Maksimovic e Hysaj che proseguono la loro tabella di recupero personalizzata. Domani la squadra tornerà in campo al mattino.