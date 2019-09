La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Lecce-Napoli: "In porta si giocano una maglia Meret ed Ospina. Nella linea difensiva spazio a Ghoulam, Koulibaly, Manolas e Malcuit (riposo per Di Lorenzo e Mario Rui). A centrocampo Insigne, Zielinski (out Fabian), Allan e Callejon. In attacco Lozano ed uno tra Llorente e Milik. Panchina per Mertens. Liverani punta sul 4-3-1-2 con Mancosu alle spalle di Falco e Babacar".