​Llorente appare in pole per l'ultima maglia nell'attacco del Napoli, ma l'edizione odierna di Repubblica spiega:"Sempre che in extremis non spunti fuori a sorpresa il " mister X", di cui si vocifera con insistenza tra gli operatori di mercato. Gli indizi portano a un altro pupillo di Carlo Ancelotti: lo spagnolo Diego Costa, 31 anni a ottobre, per cui è stato fatto un sondaggio durante la lunga notte caprese. L’Atletico potrebbe anche lasciarlo andare via, ma l’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio alto del giocatore".