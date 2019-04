Il Napoli prepara la rivoluzione. Come scrive gazzetta.it, con le valigie in mano ci sono Hysaj, Mario Rui, Diawara, Mertens e Insigne. Per quanto riguarda gli ultimi due: il belga è pronto a restare anche in scadenza, senza rinnovo; l’italiano si guarda attorno in cerca di offerte convincenti.