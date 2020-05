La Gazzetta dello Sport svela: "Le varie opportunità che lo staff dirigenziale sta valutando lasciano intendere che almeno un paio di difensori potrebbero andare via. Il riferimento maggiore, ovviamente, è a Koulibaly che potrebbe essere seguito da Luperto e Ghoulam. L’eventualità ha consigliato al ds napoletano di lavorare, preventivamente, alla ricerca dei sostituti. In Italia, piace Andrea Cistana. L’altro difensore seguito è Robin Koch, 23 anni, tesserato per il Friburgo, con il contratto in scadenza nel 2021".