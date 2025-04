Napoli, vice di Conte: "Nel secondo tempo abbiamo pensato a difenderci, dobbiamo crescere in mentalità"

AFP via Getty Images

è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine del match del Dall'Ara - pareggiato 1-1 contro ildi Vincenzo Italiano - al posto diche ha assistito alla partita dalla tribuna, in seguito alla squalifica successiva al cartellino giallo ricevuto nei minuti finali della sfida contro il Milan. Nel posticipo della 31esima giornata di Serie A i partenopei si erano portati avanti dopo 18 minuti con il gol di Zambo Anguissa, prima di essere raggiunti nel corso del secondo tempo dal gol di tacco di Dan Ndoye.- "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Avevamo preparato una partita aggressiva, con tanto movimento e tanta intensità. Nel secondo tempo ci è mancato qualcosa e probabilmente abbiamo badato più a difenderci che a giocare. Non siamo più riusciti a giocare, noi siamo una squadra che deve fare la partita." ha detto il secondo del tecnico pugliese, confrontando l'ottima prima frazione con la seconda, più rinunciataria da parte degli azzurri.

- Stellini ha anche parlato delle condizioni di McTominay, sostituito nel secondo tempo da Gilmour, e di quelle di Buongiorno: "ha preso una botta alla coscia e al fianco ed è uscito perchè non riusciva più a correre.si è scaldato perchè se ci fosse stato bisogno dovevamo avere la certezza che potesse giocare. Ha un problema muscolare che pensiamo di risolvere per la prossima partita ma dovevamo tenerlo in movimento"- "Il Bologna ci ha pressato forte e noi non ci siamo mossi con la stessa qualità del primo tempo. Le distanze si sono allungate e per i difensori dal Bologna è stato più facile." ha proseguito Stellini, lodando anche l'atteggiamento dei felsinei.

- Siamo consci del fatto che siamo partiti per arrivare nelle prime quattro. Il punto di oggi è importante per arrivare a quell'obiettivo." ha concluso il vice di Conte.