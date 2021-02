Il calvario di Dries Mertens è iniziato lo scorso 16 dicembre quando si è infortunato alla caviglia nella sfida contro l'Inter. C'è stato un primo rientro per il belga un mese dopo ma ha accusato una ricaduta che lo ha costretto a tornare ad Anversa per riprendere le cure.



Ora sembra essere passato il periodo peggiore. Mertens è atteso a Napoli tra lunedì e martedì dopo aver lasciato ieri la clinica Move To Cure. Il Corriere del Mezzogiorno oggi racconta che è pronto per il rientro. Andranno valutate le sue condizioni atletiche ma già contro il Granada in Europa League potrebbe trovare uno spezzone di gara.