Periodo di riposo, meritate vacanze per Victor Osimhen dopo aver trascinato il Napoli alla vittoria dello scudetto conquistando il titolo di capocannoniere. Ora le sirene del mercato, l’offerta irrinunciabile non è ancora arrivata ma resta la paura tra i tifosi di perdere il loro bomber. Tante videochiamate per Osimhen con gli amici napoletani che gli dicono “Se resti qui possiamo vincere la Champions” per convincerlo a restare ancora in azzurro. Lo riporta Il Mattino.