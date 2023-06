Argomento della chiamata è stato soprattutto il prossimo allenatore, al presidente del Napoli è stato chiesto in maniera diretta"Non ti pare un po' sfacciata come richiesta?Io non ho indovinato un solo allenatore in vita mia, anzi due ma il primo non lo avevo deciso io. Donadoni? Ecco, bravo.Quindi chi lo conosce è in grado di scegliere il giusto allenatore. Sono 19 anni che lavoro per il Napoli,(in riferimento al Bari, ndr)".