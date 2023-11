Il Napoli aspetta Victor Osimhen. Oggi l'attaccante nigeriano si sottoporrà a una visita di controllo per verificare lo stato di guarigione dall'infortunio. Come si legge su Il Mattino, se il test dovesse risultare positivo, Mazzarri lo convocherà per la prossima trasferta di campionato a Bergamo sul campo dell'Atalanta, dove Osimhen potrebbe andare in panchina.