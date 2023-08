Tutto in poche ore. In mattinata il Napoli ha fatto lo scatto decisivo per portare in Italia, centrocampista svedese classe '99 preso dal Reims per circa 12 milioni. Prima la chiusura della trattativa, poi le visite mediche già fissate a Roma: in queste ore infatti il giocatore si sta sottoponendo ai test fisici prima della firma sul contratto che dovrebbe essere di cinque anni.- Il Napoli ha affondato il colpo sullo svedese dopo aver valutato diversi profili: il capo scouting Maurizio Micheli - insieme al presidente De Laurentiis e al ds Meluso -. Cajuste ha quel tipo di caratteristiche, è un centrocampista box-to-box che fa la doppia fase e che ogni tanto nell'ultima stagione con il Reims ha giocato anche sulla trequarti.- Nella scorsa stagione il centrocampista ha totalizzato quattro gol e un assist in 33 presenze tra campionato e Coppa di Francia,. Dopo un anno e mezzo lo svedese è arrivato in Italia, dopoi contatti con gli agenti a fine luglio De Laurentiis ha affondato il colpo in queste ore: il Napoli accoglie Cajuste, il nuovo centrocampista di Garcia.