Tiemoué Bakayoko ha effettuato le visite mediche a Roma e il tampone per il covid19 e a breve firmerà il contratto con il Napoli. Il centrocampista francese di origini ivoriane, 26 anni, arriva al Napoli dal Chelsea in prestito secco per un anno. Bakayoko ha già giocato in Italia nella stagione 2018/19, al Milan che l'aveva preso in prestito sempre dal Chelsea, nella stagione scorsa ha giocato nel Monaco, sempre in prestito, e ora sbarca nella squadra di Gattuso.