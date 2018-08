Mancano solo le ultime formalità, ma il Napoli si prepara ad accogliere Kevin Malcuit: il terzino classe '91 si è recato questa mattina presso la clinica Villa Stuart di Roma per sostenere le visite mediche per conto del club partenopeo, ultimo step prima della firma di contratto con gli azzurri.



CIFRE - Operazione da 11,5 milioni di euro che il Napoli verserà nelle casse del Lille, mentre per Malcuit è pronto un contratto quadriennale da 1,5 milioni a stagione. Affare definito, manca solo l'ufficialità che arriverà nelle prossime ore.