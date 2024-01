Dopo un lungo corteggiamento, il matrimonio si è fatto tra il Napoli e Pasquale Mazzocchi. L'ormai ex giocatore della Salernitana ha svolto in mattinata a Villa Stuart, a Roma, le consuete visite mediche, ultimo step prima della firma che legherà l'esterno al club azzurro.



I DETTAGLI - Il classe '95 firma per tre anni e mezzo, fino al 30 giugno 2027, e diventa dunque quel vice Di Lorenzo che la squadra di De Laurentiis tanto aveva cercato nelle scorse sessioni. Alla Salernitana andranno 3 milioni di euro. L'arrivo di Mazzocchi a Napoli libera anche Alessandro Zanoli, pronto ad andare in prestito al Genoa.