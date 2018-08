L'avventura di David Ospina al Napoli prende il via. Il portiere colombiano è arrivato alle 11 a Villa Stuart, a Roma, per sostenere le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto che lo legherà al club partenopeo. "Sono molto felice" sono state le prime parole del numero uno ex Arsenal.



I DETTAGLI - Napoli e Arsenal hanno raggiunto l'accordo per il prestito oneroso a un milione di euro, con diritto di riscatto che può diventare obbligo in caso di vittoria dello scudetto. È Ospina il prescelto dal club di De Laurentiis, a caccia di un nuovo portiere dopo l'infortunio nel ritiro di Dimaro di Alex Meret.