Giorno di visite mediche per il nuovo calciatore del Napoli Matteo Politano. L'esterno classe '93, acquistato dall'Inter con la formula del prestito oneroso a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a giugno 2021 fissato a 19.



Politano si trova in questo momento a Villa Stuart per sostenere le visite mediche, per poi trasferirsi negli uffici della Filmauro per la firma del contratto.