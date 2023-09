Si possonose sei Giacomoin Italia-Ucraina. Schierato da 9 della sua neonata creatura da, il giocatore del Napoli si è mosso bene,È stato una continua spina nel fianco della difesa Ucraina. Tutto bello, se avesse segnato le tre occasioni che gli sono capitate. Motivo per cui il giudizio della sua partita oscilla tra chi ne intravede solo cose positive e chi invece evoca lo sciagurato Egidio Calloni.Valutare la sua presenza è materia ardua. C’è da sottolineare però che su quei palloni, JUn continuo vorticare intorno ai centraloni avversari. Spalletti l’ha preferito a Immobile proprio per questo. In conferenza stampa aveva fatto intendere la sua necessità di creare spazi, far muovere da destra a sinistra la difesa avversaria che si aspettava bella piantata nella propria area piccola. È andata proprio così.. E pazienza che il suo di gol non è arrivato, la missione era vincere ed è stata compiuta.Fiducia all’ex Sassuolo dunque. Come gliel’avevano garantita Mancini, De Zerbi prima di lui e lo stesso Luciano di Certaldo., anche se spesso questo posto non c’è. Raspadori è stato provato a destra e sinistra in un tridente, da punta centrale o di fianco a un’altra. Il suo neo allenatore al Napoli, Rudi, ha persino provato a inventartelo mezzala. Esperimento abortito poco dopo essere stato provato.. Spalletti sembra essere stato il primo a capirlo. Tocca ora al francese. È chiaro che Osimhen resti intoccabile sotto al Vesuvio, ma. Spalletti ha mostrato la via, Garcia non può far altro che incamminarsi sulla scia.