IL TABELLINO:

, il ricordo del 10 di sempre. Dallo schermo sopra le tribune, una gigantesca foto di Diego seguiva i suoi eredi come volesse guidarli ancora una volta. Alla fine, dopo qualche sofferenza di troppo, la squadra del suo cuore ha trovato il modo di onorarlo come meritava,, la vittoria contro i ragazzi di Fiume e il contemporaneo pareggio fra AZ Alkmaar e Real Sociedad l’hanno spinto in una situazione un pochino più agevole, ma è ancora tutto aperto., ma nel primo tempo di questa partita la risposta quasi non c’è stata. Il Napoli ha giocato con lentezza, a tratti con superficialità, ha tenuto palla senza trovare sbocchi, se non in pochissime circostanze, a quel blando giro palla. Non si contavano gli errori negli appoggi e nei lanci. Il Rijeka curava la fase difensiva con 9 giocatori, lasciando davanti soltanto Andrijasevic, gli spazi si potevano creare solo giocando in velocità e non con la, mai un’azione a uno o due tocchi. Nella prima mezz’ora la squadra non ha proprio reagito alle critiche del suo tecnico, anzi, gli ha quasi dato ragione.- Al 27', d’improvviso, il primo segnale dell’esistenza del Napoli. E’ servito un. La difesa del Rijeka, che fino a quel momento aveva controllato in piena tranquillità, ha perso un po’ le misure e al 34' è arrivata la seconda occasione dei padroni di casa cole la nuova respinta del portiere croato. Sono passati altri sei minuti per ilGattuso chiedeva qualcosa di molto più convincente e invece nel finale del primo tempo il Rijeka è stato pericoloso un paio di volte e in un’occasione è servita unaper evitare il pareggio. Non sappiamo se Gattuso si sia fatto sentire anche nell’intervallo, ma l'avvìo del secondo tempo del Napoli è stato un po’ più veloce.. Il problema è che si è trattato di una fiammata perché subito dopo il Napoli ha ripreso a (non) giocare come nel primo tempo, con lentezza, senza alcun movimento senza palla e con una serie incredibile di errori tecnici commessi da giocatori esperti.- Il Rijeka ha cominciato a spingersi in avanti per cercare il pareggio, ora di spazio ce n’era ma gli azzurri non riuscivano ancora a sfruttarlo. Gattuso ha dato una svolta alla superficiale partita dei suoi con quattro cambi. Ha puntato sulla sveltezza e la tecnica diche ha sprecato il 2-0 su un bel cross di Di Lorenzo. Un minuto dopo, assist di Lozano per un altro gol sbagliato da Maksimovic. Ancora una manciata di secondi e lo stesso. Ci volevano quei cambi per restituire al Napoli la faccia dei suoi giorni migliori. A 10' dalla fine è uscito Petagna per fare spazio a Fabian Ruiz, così Mertens è passato nel ruolo di centravanti e Insigne ha avuto pure lui, per ben tre volte, la palla buona, ma i suoi primi due tiri sono stati parati da un prodigioso, e il terzo l’ha messo fuori di pochissimo. Con la crescita nell’ultimo quarto d’ora,Napoli-Rijeka 2-0 (1-0 primo tempo)Gol: 41' p.t. Politano (N), 30' s.t. Lozano (N).Assist: 41' p.t. Zielinski (N), 30' s.t. Insigne (N).NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme (24' s.t. Lobotka), Bakayoko; Politano (19' s.t. Insigne), Zielinski (19' s.t. Lozano), Elmas (24' s.t. Mertens); Petagna (37' s.t. Fabián Ruiz). All. Gattuso.RIJEKA (5-4-1): Nevistic; Tomecak, Velkoski, Galovic, Smolcic, Anastasio (35' s.t. Braut); Muric (33' s.t. Yateke), Cerin, Loncar, Stefulj; Andrijasevic. All. Rozman.Arbitro: Ozkahya (Turchia).Ammoniti: 29' s.t. Anastasio (R).