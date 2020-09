Il Napoli scende in campo per la seconda amichevole precampionato. Dopo aver affrontato il triangolare sette giorni fa, oggi l'amichevole contro il Teramo nell'ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro. Non sono andati in panchina Sgarbi, Ferrari, D'Agostino, Machach, Ounas e Daniele.



La apre subito il giocatore più atteso, Victor Osimhen. Al 4' calcio d'angolo da sinistra, sponda di Lozano e arriva l'ex Lille, che più lesto di tutti infila in rete. Proprio Lozano trova la rete del raddoppio con una bel destro sul palo lontano al 14'. La doppietta di Osimhen è arrivata al 62' con un'imbucata centrale da parte di Younes e freddissimo, il nigeriano, non sbaglia a tu per tu con il portiere. Solo tre minuti ed ecco la seconda tripletta per Osimhen in due partite (6 gol in 121 minuti totali). Scena da brividi nel finale con tutto lo stadio che ha applaudito a scena aperta Koulibaly, al centro del mercato in uscita, urlando tutto in coro "Kalidou, Kalidou".