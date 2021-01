Potrebbe essere riconducibile a un cedimento determinato da infiltrazioni. E' profonda una ventina di metri ed è ampia circa 2000 metri quadrati. Il fatto è accaduto all'alba di oggi.anche se alcune autovetture sono finite nella voragine. Sul posto sono presenti i carabinieri e i vigili del fuoco. Il fatto è accaduto lontano dal Covid center e ad un centinaio di metri dal primo edificio della struttura ospedaliera.che si è aperta nel parcheggio dell'ospedale del Mare che si è verificata nella mattinata di oggi all'ospedale del Mare, nel quartiere napoletano di Ponticelli. E' quanto informa una nota dell'Asl Napoli 1. In tutto l'Ospedale del Mare al momento è interrotta l'alimentazione elettrica ma il presidio è alimentato dai gruppi elettrogeni che garantiscono la piena operatività della struttura. Nel più breve tempo possibile l'ASL Napoli 1 Centro provvederà a chiudere temporaneamente il Covid Residence per impossibilità a garantire acqua calda e energia elettrica.ha effettuato sopralluogo, accompagnato dal direttore generale dell'Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva."Ci occuperemo anche di questo", ha detto il governatore, come riporta l'Ansa.