Kvicha Kvaratskhelia vince il premio di miglior giocatore georgiano dell'anno. Non che ci fossero dubbi. Ed infatti la votazione che ha eletto il fantasista del Napoli a miglior calciatore della sua nazione è arrivata con uno score schiacciante: 85 voti su 86 e dunque 98.8% di preferenze per il giocatore che quest'anno aveva già vinto il premio di miglior giocatore della Serie A. Dietro di lui in classifica Mikautadze del Metz, accostato alla Lazio, e Mamardashvili del Valencia, tra i nomi che l'Inter segue per il ruolo di portiere.