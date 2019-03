Voti altissimi per Dries Mertens dopo la grande prova fornita dal belga contro l'Udinese:



Gazzetta 7: Ciro è tornato e la sua esultanza per il gol di sinistro è liberatoria. prima mette lo zampino in due gol: smarcando Younes e dando l'assist a Callejon



Corriere dello Sport 7,5: L'amico geniale sugli assist; e poi strepitoso nel riacquistare confidenza con il gol. L'uomo in più, che si prende la scena e riscopre quanto Napoli sia innamorata persa di lui. Impossibile non esserlo, con quei numeri.



Il Mattino 7.5: Versione piccolo aiutante di Babbo Natale, il belga confeziona due regali da sballo per Younes prima e Callejon poi. Svaria da punta ma anche da trequartista e ogni pallone che tocca diventa un pericolo. Si inventa un gol di rarissima bellezza con dribbling e tiro a giro di sinistro.