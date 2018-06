La Gazzetta fa il punto sulla situazione terzini in casa Napoli: "Per il ruolo di terzino, ieri si è sparsa la voce di una accelerata per Vrsaljko, che in realtà però il Napoli prenderebbe dall’Atletico Madrid soltanto se arrivasse qualcuno a pagare la clausola rescissoria di 50 milioni inserita nel contratto di Hysaj. Qualora non si palesi nessun acquirente per l’albanese, il club azzurro cercherà una alternativa al suo laterale destro titolare e Bereszynski resta in caldo"