Potrebbe essere Amin Younes il primo rinforzo per l'attacco del Genoa in vista dell'ormai imminente prossima stagione.



Le indicazioni che a tal proposito arrivano da Napoli dicono che il direttore sportivo dei liguri, Daniele Faggiano, avrebbe trovato l'accordo con il collega partenopeo Cristiano Giuntoli circa il trasferimento in prestito in rossoblù dell'esterno tedesco. Lo stesso giocatore avrebbe accettato la destinazione e la prospettiva di poter finalmente scendere in campo con quella continuità mancatagli sotto al Vesuvio.



La trattativa dovrebbe formalizzarsi nei prossimi giorni, forse già entro la fine di questa settimana.