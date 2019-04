Amin Younes tra i migliori in casa Napoli nel match contro il Frosinone. Questi i voti dei principali quotidiani sportivi:



Corriere dello Sport 8: “Uno show in piena regola che riempie gli occhi e un gol da standing ovation, da scuola Ajax”



Gazzetta dello Sport 7: “Segna, vede la porta meglio di tutti, salta l’uomo con facilità e prende la punizione del gol di Mertens. Il tedesco diventa un buon acquisto”



Il Mattino 7.5: "Due o tre appoggi fuori misura che in altri tempi sarebbero stati impeccabili. Prosegue nel percorso di crescita che lo sta condizionando dall'inizio della stagione dopo gli infortuni. Da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa in più, sopratutto nella metà campo avversaria dove invece latitano gli affondi e i cross".