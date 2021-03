Amin Younes è diventato uno dei giocatori chiave dell'Eintracht Francoforte che al momento si gioca l'accesso alla prossima Champions League occupando la quarta posizione in Bundesliga. L'esterno di proprietà del Napoli ha collezionato 4 gol e 2 assist in Germania quest'anno.



Presto potrebbe diventare a tutti gli effetti un giocatore dell'Eintracht. Stando a quanto riporta Sky Sport Deutschland il club avrebbe deciso di riscattarlo già dalla prossima estate per una cifra vicina ai 2 milioni di euro. Younes è in prestito dal Napoli e la scadenza sarebbe dovuta esserci nel 2022, ma i tedeschi sono pronti a farlo diventare a tutti gli effetti un giocatore di loro proprietà.