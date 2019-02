Attraverso il proprio sito web il Napoli ha dato gli ultimi aggiornamenti sull'allenamento odierno e sul percorso di recupero degli infortunati.



ECCO IL REPORT - Seduta pomeridiana per il Napoli al Centro Tecnico. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus di domenica, per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. La squadra in avvio ha svolto riscadlamento con ostacoli bassi. Di seguito lavoro tecnico e partitina a porte piccole. Chiusura con esercitazioni su calci da fermo. Younes è rientrato in gruppo ed ha svolto l'intera seduta. Mario Rui ha partecipato alla prima parte della sessione di allenamento e poi ha proseguito seguendo la sua tabella personalizzata.