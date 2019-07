Amin Younes, esterno del Napoli, ha parlato ai microfoni di Tv Luna al termine dell'amichevole persa dagli azzurri per 2-1 con il Benevento.



Queste le sue parole: "È la prima partita e l’importante in questa fase è allenarsi bene e prepararsi per vincere nelle gare ufficiali, anche se non fa mai piacere perdere. Io sto bene, anche fisicamente, anche se non mi è piaciuta la mia partita. È importante lavorare bene ogni giorno e credo che per la prima partita di campionato staremo tutti bene. Mertens? È una bella compagnia".