In questi primi mesi di Serie A gli occhi sono finiti su Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona che cresce di partita in partita. Il Napoli è sempre molto attento nel seguire i giocatori scaligeri e ora è il tempo di puntare proprio Zaccagni, magari per sostituire nella prossima sessione di mercato un centrocampista in uscita.



Secondo quanto riportato da Repubblica la trattativa sarebbe già in dirittura d'arrivo. Operazione da 14 milioni di euro per il Napoli, con Zaccagni che resterebbe fino a fine campionato a Verona per poi trasferirsi in azzurro a giugno. Proprio una trattativa in pieno stile Rrahmani.