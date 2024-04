Napoli-Zaniolo, l'entourage esce allo scoperto: 'Soluzione molto gradita'

L'ex Roma non sta brillando all'Aston Villa, appena 3 gol in 34 presenze in tutte le competizioni e oggi c'è voglia di ripartire dalla Serie A. Nonostante tutto, Spalletti ha intenzione di puntare su di lui e, salvo sorprese, farà parte del gruppo della Nazionale italiana che prenderà parte ai prossimi Europei che avranno inizio tra due mesi.- In questo possibile ritorno in patria - dopo quello obbligato al Galatasaray, proprietario del cartellino -, c'è da capire chi andrà a investire su Zaniolo. Due squadra su tutte sembrano essere le principali indiziate, ovvero lae il. Gli azzurri hanno il prossimo ds,, che pensa proprio a Zaniolo. Resta chiaramente un problema, ovvero quello della presenza già di Politano e Ngonge come esterni mancini.

- Se il Napoli può iniziare a seguire Zaniolo, c'è lo stesso calciatore che pare pronto a trasferirsi ai piedi del Vesuvio. La conferma arriva direttamente dal suo entourage, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:Il mercato estivo si avvicina, Zaniolo diventa un nome spendibile da associare alla rivoluzione napoletana che inevitabilmente ci sarà.