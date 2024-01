Napoli, Zanoli è la chiave per svoltare il mercato: il punto

Francesco Guerrieri

L’arrivo di Pasquale Mazzocchi a Napoli è legato alla probabile partenza di Alessandro Zanoli. Il terzino classe 2000 sta cercando una nuova squadra per giocare con più continuità in un ruolo dove in azzurro è chiuso da Di Lorenzo. Capitano e giocatore insostituibile, prima per Garcia e poi per Mazzarri. Risultato? Niente spazio per Zanoli: una manciata di minuti in Serie A, il recupero della gara col Real Madrid e l’unica ‘vera’ partita stagionale in Coppa Italia col Frosinone (tutti i 90 minuti).



GENOA-ZANOLI - Il ragazzo e il suo agente si guardano intorno e gli estimatori non mancano: su tutti il Genoa, che in estate è andato a un passo dall’arrivo del terzino bloccato solo dalla volontà di Garcia. Ora i rossoblù ci riprovano, in prestito con diritto di riscatto. Può entrare nell’affare Dragusin o anche essere un’operazione slegata. Il Genoa sta cercando un giocatore in quel ruolo, oltre all’esterno del Napoli c’è Spence, proposto dal Tottenham come contropartita per Dragusin (25 milioni più 5 di bonus più il prestito del terzino classe 2000).



CHI VUOLE ZANOLI - Le altre due ipotesi per Zanoli sono Udinese e Fiorentina. Il Napoli sa di avere tra le mani un giocatore di prospettiva e sta pensando di usarlo come contropartita, non solo per Dragusin ma anche per Samardzic. Con l’Udinese si ragiona su un prestito secco. Da parte della Fiorentina c’è un interesse concreto come alternativa a Kayode: con l’infortunio di Dodò Italiano ha solo lui come terzino destro di ruolo. In questi giorni è stato accostato anche il nome di Faraoni, ma al momento su quel fronte è tutto fermo. Non sono da escludere nuovi contatti con la Salernitana dopo aver preso Mazzocchi, magari il suo sostituto in granata può essere proprio Zanoli.