Ilprosegue con le trattative "natalizie" volte a smuovere il mercato della squadra di Mazzarri, che deve dare una svolta alla stagione. Se i primi tasselli sono stati messi con il rinnovo di Victor Osimhen e l'accordo per il passaggio di Elmas al Lipsia, ora occorre spostare l'attenzione anche sulla difesa. In particolare,, terzino destro classe 2000, promesso sposo delDopo il prestito dell'anno scorso alla Sampdoria, Zanoli è pronto a tornare a Genova, ma questa volta sulla sponda rossoblù. La trattativa prosegue spedita, con alcune recenti novità:, che ha accettato di buon grado la destinazione. Rimangono da, per un'operazione che si avvia alla conclusione sulla base della. Ormai concluso l'affare per Elmas al Lipsia, il Napoli si prepara a salutare anche Zanoli.Rimane dunque una priorità quella di rimpiazzare Zanoli con unin grado di dare sicurezza e far tirare il respiro al capitano quando necessario. In prima fila rimangono i nomi di- con il quale ci sono già stati dei contatti - per il qualedi euro. Rimane in piedi anche la pista che conduce adel Verona. Il Napoli si era già interessato a lui nello scorso mercato estivo e vuole riprovarci: gli unici dubbi riguardano la, aspetto da verificare attentamente.